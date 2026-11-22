El domingo 22 de noviembre, Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, sufrió un desmayo en Barranquilla, Colombia, luego de la final de la Copa Sudamericana que consagró campeón al equipo argentino.

Foto: Redes sociales

El mediocampista, de 32 años, solicitó ser reemplazado a los 58 minutos del segundo tiempo debido al sofocante calor y la alta humedad, que alcanzó una sensación térmica cercana a los 40 grados centígrados. En el banco de suplentes, sus compañeros lo ayudaron a recuperarse con toallas y hielo en la nuca.

Tras el partido, Paredes se desvaneció durante una entrevista televisiva, aunque pudo retirarse por sus propios medios. El entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó que el jugador tuvo un bajón físico durante el encuentro y destacó su rol como líder positivo dentro del plantel.

Por precaución, Boca decidió trasladar a Paredes en ambulancia a un centro médico para realizar estudios de control y mantenerlo en observación. Allí recibió suero intravenoso para rehidratarse. La delegación modificó su itinerario y permaneció en Barranquilla durante la noche, regresando a Buenos Aires el domingo por la tarde.

Horas después, el propio Paredes utilizó sus redes sociales para tranquilizar a los hinchas. Publicó una imagen en la que se lo ve recibiendo suero y otra en la que besa la Copa Sudamericana, aclarando que el episodio fue "solo un mareo por tantas vueltas juntas".

El capitán expresó su satisfacción por el título y agradeció el apoyo recibido. "Desde chico me inculcaron competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes", afirmó.

La Copa Sudamericana representa para Boca la primera conquista internacional tras varios años, y Paredes fue una pieza clave en el equipo durante el torneo.

El club y el cuerpo médico continuarán con el seguimiento del estado de salud del jugador en los próximos días.

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