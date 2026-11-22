El domingo 22 de noviembre, Atlético Mineiro cayó frente a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana disputada en Barranquilla, Colombia. El equipo brasileño perdió por los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, y el entrenador Eduardo Domínguez asumió la responsabilidad por el resultado.

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Domínguez señaló que su equipo mostró nerviosismo y tensión desde el inicio, mientras que Boca jugó con mayor naturalidad. El técnico destacó errores puntuales que influyeron en el desarrollo del partido, como una pelota fácil que Everson dejó escapar y un pase erróneo de Natanael que derivó en una oportunidad para el rival.

Respecto a la estrategia para controlar a Leandro Paredes, Domínguez explicó que planificaron marcarlo con Bernard y Fred, aunque reconoció que les costó mantener la posesión y generar ataques efectivos. También lamentó el impacto del segundo gol de Boca al inicio del segundo tiempo, que complicó la reacción de su equipo.

El entrenador recordó además la derrota sufrida en 2015 con Huracán en la misma competición y admitió que Atlético Mineiro acumula tres finales internacionales perdidas consecutivamente, tras las caídas en la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.

Domínguez pidió disculpas a los hinchas y enfatizó la necesidad de una reacción en las últimas tres fechas del Brasileirao para mejorar el rendimiento del equipo.

Boca Juniors logró así su 19º título internacional, cortando una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales.

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