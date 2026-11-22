El domingo 22 de noviembre, Max Verstappen se consagró ganador del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, su cuarta victoria en las últimas seis carreras. El piloto neerlandés de Red Bull se destacó en una competencia marcada por un enfrentamiento con George Russell, piloto de Mercedes, quien finalizó noveno tras un choque contra las barreras.

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El conflicto entre ambos comenzó durante los entrenamientos libres, cuando Verstappen superó a Russell en la recta del Strip y fue cerrado por el británico en la frenada. Esta maniobra generó un intercambio de gestos y críticas públicas entre los pilotos. Russell cuestionó el comportamiento de Verstappen y afirmó que alguien debía enfrentarlo.

Tras la carrera, Verstappen minimizó las declaraciones de Russell y afirmó que no le afectan porque "está muy por debajo de mi nivel". El neerlandés también ironizó por radio cuando Russell tuvo el accidente en la curva 5, diciendo "¡Bien hecho!" junto a su ingeniero. Luego, ante los medios, Verstappen calificó la situación como "karma perfecto" y expresó que ver el choque de su rival mejoró su día.

Además, Verstappen criticó la temporada de Russell, calificándola de "un chiste absoluto" y reiteró que el británico solo habla fuera de la pista, sin estar a su altura en rendimiento.

Con esta victoria, Verstappen suma puntos importantes en la lucha por el subcampeonato de la temporada 2026. La Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de Qatar y cerrará el calendario en Abu Dabi.

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