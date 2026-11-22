La Juventus de Italia derrotó 4 a 0 al Venezia el domingo 22 de noviembre en el Allianz Stadium, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Serie A. Con esta victoria, el conjunto turinés se posicionó sexto en la tabla y se acerca a los puestos de clasificación para la próxima Champions League.

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Los goles del partido fueron anotados por Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal y Randal Kolo Muani, este último de penal. El cuarto tanto llegó a los 71 minutos, cuando Kolo Muani provocó la falta dentro del área, Woltemade le cedió el penal y el francés convirtió para sentenciar el resultado.

Con 21 puntos, Juventus se encuentra a cinco unidades de los puestos que otorgan acceso a la Champions League. Por su parte, Venezia quedó en la penúltima posición con apenas seis puntos.

Este encuentro se disputó tras el parón por las fechas FIFA, en un contexto donde Juventus buscaba recuperarse de un inicio irregular en el torneo. El triunfo representa un paso importante para el equipo en su objetivo de clasificar a competencias internacionales.

En la misma jornada de la Serie A se jugaron otros partidos, entre ellos Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa, Milan-Frosinone y Atalanta-Inter.

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