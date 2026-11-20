El jueves 19 de noviembre, Franco Colapinto finalizó en la novena posición durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La sesión estuvo marcada por las complicaciones que sufrió la primera práctica, que fue prácticamente nula debido a la acumulación de agua en el circuito y el riesgo que representaban los muros para los pilotos.

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En la FP2, el mejor tiempo lo registró George Russell con Mercedes, seguido por Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, quien se ubicó segundo. Completaron el podio de la sesión Charles Leclerc en tercer lugar y otros destacados como Oscar Piastri y Lewis Hamilton entre los primeros puestos.

La primera práctica libre no pudo desarrollarse con normalidad, ya que ningún piloto logró completar vueltas cronometradas. La acumulación de agua en la pista y las condiciones peligrosas llevaron a que varios corredores permanecieran en los boxes durante toda la sesión.

En la segunda práctica, además de Colapinto y Gasly, otros pilotos como Fernando Alonso, Max Verstappen y Sergio Pérez también participaron, con posiciones que reflejaron la adaptación a las condiciones del circuito tras la lluvia.

El Gran Premio de Las Vegas continúa con la clasificación y la carrera programadas para los próximos días, donde los equipos buscarán mejorar sus rendimientos y estrategias en un circuito que presenta desafíos por las condiciones climáticas y la configuración urbana.

Este desempeño de Colapinto en la FP2 es un indicio de la competitividad del piloto argentino en la categoría, en un fin de semana que promete ser intenso para la Fórmula 1.

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