Colapinto terminó noveno en la segunda práctica del GP de Las Vegas
El jueves 19 de noviembre, Franco Colapinto finalizó en la novena posición durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La sesión estuvo marcada por las complicaciones que sufrió la primera práctica, que fue prácticamente nula debido a la acumulación de agua en el circuito y el riesgo que representaban los muros para los pilotos.
Foto: Redes sociales
En la FP2, el mejor tiempo lo registró George Russell con Mercedes, seguido por Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, quien se ubicó segundo. Completaron el podio de la sesión Charles Leclerc en tercer lugar y otros destacados como Oscar Piastri y Lewis Hamilton entre los primeros puestos.
La primera práctica libre no pudo desarrollarse con normalidad, ya que ningún piloto logró completar vueltas cronometradas. La acumulación de agua en la pista y las condiciones peligrosas llevaron a que varios corredores permanecieran en los boxes durante toda la sesión.
En la segunda práctica, además de Colapinto y Gasly, otros pilotos como Fernando Alonso, Max Verstappen y Sergio Pérez también participaron, con posiciones que reflejaron la adaptación a las condiciones del circuito tras la lluvia.
El Gran Premio de Las Vegas continúa con la clasificación y la carrera programadas para los próximos días, donde los equipos buscarán mejorar sus rendimientos y estrategias en un circuito que presenta desafíos por las condiciones climáticas y la configuración urbana.
Este desempeño de Colapinto en la FP2 es un indicio de la competitividad del piloto argentino en la categoría, en un fin de semana que promete ser intenso para la Fórmula 1.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
Centenario ganó en Armstrong y suma en la Liga Argentina
Boca prepara dos cambios para la final ante Atlético Mineiro
Boca ya está en Barranquilla y prepara la final ante Mineiro
Continúan abiertas las inscripciones para estudiar a distancia en la UNDAV
El Senado aprobó la Ley Joaquín para prevenir accidentes deportivos