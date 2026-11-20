La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley impulsado por el legislador provincial Leo Calaianov, que busca incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias de toda la provincia. La propuesta alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada, en sus diferentes modalidades, y ahora deberá avanzar en la Cámara de Senadores.

El objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos para administrar sus recursos económicos, interpretar las condiciones de productos financieros y reconocer los riesgos asociados al uso de herramientas digitales.

La iniciativa también apunta a prevenir situaciones de sobreendeudamiento, estafas virtuales y prácticas comerciales abusivas, en un contexto en el que los adolescentes tienen cada vez mayor acceso a billeteras electrónicas, plataformas de inversión y servicios financieros.

Calaianov advirtió sobre los riesgos de las nuevas tecnologías

Durante la presentación de la propuesta, el diputado señaló que la incorporación de herramientas financieras digitales no estuvo acompañada por una formación educativa equivalente.

“La inclusión financiera avanzó a una velocidad enorme. Pero la formación para comprender sus herramientas y sus riesgos no avanzó al mismo ritmo. El acceso llegó antes que la educación”, expresó Calaianov.

El legislador también hizo referencia al crecimiento de las apuestas online entre los adolescentes y planteó la necesidad de diferenciar estas prácticas de las inversiones financieras.

“Apostar no es invertir. El azar no es una estrategia financiera”, sostuvo.

Qué contenidos propone incorporar en las escuelas

El proyecto contempla una formación vinculada con situaciones económicas de la vida cotidiana. Entre los principales contenidos se encuentran la elaboración de presupuestos personales, el ahorro, la interpretación de contratos, el uso responsable del crédito y la evaluación de riesgos antes de realizar operaciones financieras.

Además, incluye conocimientos sobre protección de datos personales y prevención de fraudes digitales, aspectos relacionados con el uso de aplicaciones y plataformas que permiten realizar pagos, transferencias y otras operaciones desde dispositivos móviles.

Para desarrollar estos contenidos, la propuesta prevé instancias de capacitación docente, materiales pedagógicos gratuitos y actividades prácticas destinadas a los estudiantes.

También contempla la articulación con universidades y organizaciones de la economía social para acompañar el proceso educativo.

Uno de los puntos establecidos en el texto es la prohibición de incorporar publicidad de entidades, productos o servicios financieros en los materiales utilizados para la enseñanza.

El proyecto deberá pasar por el Senado

Durante su intervención, Calaianov explicó que la finalidad de la iniciativa no es orientar a los adolescentes hacia determinados productos financieros, sino ofrecerles conocimientos para tomar decisiones informadas.

“Educar financieramente no es decirles a los jóvenes qué hacer con su dinero. Es darles herramientas para que puedan decidir por sí mismos, con información, criterio y libertad”, afirmó.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser analizado por la Cámara de Senadores de Santa Fe. Su aprobación definitiva será necesaria para que se convierta en ley.

Por el momento, la iniciativa no implica una modificación efectiva de los contenidos escolares. Su eventual aplicación dependerá de la continuidad del trámite legislativo y de las disposiciones que se establezcan para su implementación.