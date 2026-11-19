El jueves 19 de noviembre, Bomberos Voluntarios de Santa Isabel cumplieron 44 años desde su fundación. La institución fue destacada por su compromiso y vocación al servicio de la comunidad local durante este tiempo.

A lo largo de más de cuatro décadas, los bomberos han crecido y se consolidaron gracias al esfuerzo y dedicación de sus integrantes. Su labor es considerada fundamental para la seguridad y el bienestar de los habitantes de Santa Isabel.

La comunidad reconoció la presencia constante y el trabajo diario de los bomberos, que actúan en situaciones de emergencia y prevención. En este aniversario, se resaltó la importancia de la institución como un pilar para el pueblo.

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El aniversario es una oportunidad para valorar el aporte de quienes integran el cuerpo activo y voluntario, que mantienen vigente el compromiso de proteger y asistir a la población en distintos tipos de contingencias.

En este marco, se reiteró el agradecimiento a los bomberos por su entrega y dedicación, que se refleja en la confianza y el respaldo que reciben de los vecinos de Santa Isabel.

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