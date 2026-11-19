Bomberos Voluntarios de Santa Isabel cumplen 44 años de servicio
El jueves 19 de noviembre, Bomberos Voluntarios de Santa Isabel cumplieron 44 años desde su fundación. La institución fue destacada por su compromiso y vocación al servicio de la comunidad local durante este tiempo.
A lo largo de más de cuatro décadas, los bomberos han crecido y se consolidaron gracias al esfuerzo y dedicación de sus integrantes. Su labor es considerada fundamental para la seguridad y el bienestar de los habitantes de Santa Isabel.
La comunidad reconoció la presencia constante y el trabajo diario de los bomberos, que actúan en situaciones de emergencia y prevención. En este aniversario, se resaltó la importancia de la institución como un pilar para el pueblo.
El aniversario es una oportunidad para valorar el aporte de quienes integran el cuerpo activo y voluntario, que mantienen vigente el compromiso de proteger y asistir a la población en distintos tipos de contingencias.
En este marco, se reiteró el agradecimiento a los bomberos por su entrega y dedicación, que se refleja en la confianza y el respaldo que reciben de los vecinos de Santa Isabel.
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