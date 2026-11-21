El sábado 21 de noviembre inicia la serie de playoffs entre Colón de Santa Fe y Deportivo Morón, un cruce que presenta antecedentes favorables para el equipo bonaerense, pero con un contexto diferente para el conjunto santafesino.

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Durante la fase regular, Morón ganó ambos partidos frente a Colón, lo que le otorgó la ventaja deportiva para esta instancia eliminatoria. Sin embargo, el equipo santafesino atravesó cambios significativos desde entonces, incluyendo un cambio de entrenador y una mejora en su estructura defensiva.

Con Iván Delfino como director técnico, Colón consolidó una idea de juego más definida y logró mayor solidez defensiva, recibiendo solo dos goles en sus últimos ocho encuentros. Esta evolución se refleja en la continuidad de jugadores como Tomás Giménez en el arco, Nicolás Thaller y Federico Rasmussen en la defensa, y Federico Lértora en el mediocampo.

En ofensiva, Ignacio Lago se destaca como una de las principales armas para generar desequilibrio, acompañado por Agustín Toledo y Julián Marcioni, quienes han incrementado su participación dentro del esquema colectivo.

Por su parte, Morón mantiene la ventaja deportiva y el respaldo de los resultados previos, pero también muestra debilidades defensivas que Colón intentará aprovechar. El equipo santafesino deberá equilibrar la necesidad de atacar con la obligación de mantener la seguridad en su zona defensiva para no exponerse a contraataques.

El desafío para Colón es sostener la mejoría mostrada en las últimas semanas frente a un rival que ya demostró poder complicarlo. Morón, en tanto, buscará reafirmar su superioridad en la fase regular y avanzar en la competencia.

Esta serie exigirá a ambos equipos más que los antecedentes previos, ya que las diferencias actuales y el contexto competitivo plantean un escenario abierto que se definirá en la cancha.

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