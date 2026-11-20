El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este viernes 20 de noviembre sobre la situación hídrica en el departamento General Obligado, donde el nivel del agua supera en 20 centímetros el umbral de evacuación.

Según el último relevamiento de Protección Civil, hay 27 personas evacuadas y otras 100 autoevacuadas en distintas localidades ribereñas. En Tacuarendí, 10 personas de tres familias permanecen alojadas en un centro comunal. En Las Toscas, 10 personas están evacuadas en el Centro de Evacuación Virgen Niña, mientras que 78 personas, pertenecientes a 26 familias, optaron por autoevacuarse.

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En Reconquista, siete personas fueron evacuadas y alojadas en dependencias municipales de Puerto Reconquista. Además, 22 personas se autoevacuaron y otras cuatro permanecen en sus viviendas para cuidar sus pertenencias.

Las autoridades provinciales y locales mantienen un monitoreo permanente de la situación y recomiendan a quienes viven en zonas bajas y ribereñas tener preparados documentos, medicamentos y elementos indispensables. También se aconseja seguir las indicaciones de Protección Civil y de los organismos locales.

Por otro lado, se solicita circular con precaución en los accesos a las zonas afectadas, debido a la presencia de personas, vehículos y hacienda en movimiento.

En caso de emergencias, las autoridades recuerdan que se debe llamar al 911, y para emergencias médicas al 107.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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