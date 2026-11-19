El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que Santa Fe tiene mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a las normales durante noviembre, diciembre y enero, en el marco del fenómeno de El Niño. El pronóstico fue elaborado el 30 de octubre.

La señal de más lluvias aparece sobre el oeste de la provincia y el conjunto del Litoral, con mayor probabilidad hacia el norte. En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé valores medios inferiores a los normales en el sudoeste santafesino, donde la señal es más marcada. También podrían ser menos frecuentes las máximas muy altas.

El SMN advierte que estas previsiones describen el promedio de los tres meses y no el día a día. No descarta episodios localmente intensos, y recuerda que este tipo de pronóstico no puede anticipar frentes de tormenta, olas de calor ni otros fenómenos de corta duración.

Qué hacer

• Consultá el pronóstico diario y las alertas del SMN antes de viajar o de trabajar en el campo.

• Revisá techos, canaletas y desagües antes de cada frente de tormenta.

• Si vivís en una zona baja, tené pensado dónde llevar el auto y las cosas de valor.

• Ante una emergencia llamá al 911. Para Protección Civil, al 103.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico climático trimestral del 30 de octubre de 2026.

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