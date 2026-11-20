La Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con Cáritas, estableció un sistema organizado para recibir y distribuir donaciones destinadas a las familias afectadas por la crecida del río Paraná, en el marco del Fenómeno El Niño.

Foto: Redes sociales

Desde el viernes 20 de noviembre, las donaciones se reciben en la sede central de Cáritas, ubicada en Francia 1973, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas. El objetivo es ordenar la colaboración ciudadana, facilitar la clasificación de los elementos y asegurar que la ayuda llegue de forma eficiente a quienes la requieren.

Para esta tarea, Cáritas convocará a jóvenes voluntarios de diversas parroquias, quienes trabajarán junto a integrantes de la comisión de la institución en turnos de tres o cuatro personas por jornada. El director de Cáritas, Julio Giménez, explicó que se llevará un registro detallado de los productos recibidos para organizar kits de asistencia que serán distribuidos en las zonas afectadas.

La Municipalidad coordinará el retiro y la entrega de estos kits a las familias evacuadas y a quienes permanecen en la zona de la Vuelta del Paraguayo, una de las áreas más comprometidas por la emergencia hídrica.

En esta etapa, se solicitan especialmente alimentos no perecederos, elementos de limpieza, artículos de higiene personal, alcohol en gel, repelentes, espirales y pañales. Desde Cáritas aclararon que no se necesitan donaciones de ropa, ya que cuentan con un sistema específico para ese tipo de ayuda y pueden responder a pedidos puntuales si surgen.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, valoró la solidaridad de los vecinos y destacó la importancia de canalizarla de manera ordenada. Señaló que la organización de las donaciones evita que se reciban elementos que no son necesarios o que generen dificultades logísticas, dado que los espacios en los módulos de alojamiento son limitados.

Por su parte, el vicepresidente de Cáritas, padre Nicolás Houriet, resaltó el compromiso de la comunidad y la necesidad de gestionar adecuadamente la ayuda para que sea efectiva. Indicó que la recepción se enfocará en los productos prioritarios para las familias afectadas, principalmente alimentos y artículos de limpieza e higiene.

Este trabajo conjunto entre la Municipalidad y Cáritas busca optimizar la asistencia a los santafesinos que enfrentan la emergencia generada por la crecida del río Paraná, canalizando la solidaridad de manera ordenada y eficiente.

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