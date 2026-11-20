La Legislatura de Santa Fe aprobó el viernes 20 de noviembre la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. La norma introduce medidas como allanamientos urgentes, juicios en rebeldía y el aislamiento de presos que coordinan delitos desde la cárcel.

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Entre los puntos centrales de la ley se destaca la posibilidad de realizar allanamientos sin demora cuando existan indicios claros de actividad delictiva, lo que busca agilizar las investigaciones y mejorar la respuesta policial.

Además, la ley contempla la realización de juicios en rebeldía para aquellos acusados que se ausenten sin justificación, con el objetivo de evitar dilaciones en los procesos judiciales.

Otro aspecto relevante es la implementación del aislamiento para internos que continúan ordenando delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios, una medida que apunta a reducir la influencia de estas personas en el delito organizado.

Estas disposiciones generaron debate en el ámbito legislativo y en sectores vinculados a la seguridad y derechos humanos, aunque desde el gobierno provincial se destacó que la ley busca brindar herramientas más efectivas para combatir la criminalidad.

La nueva normativa entrará en vigencia tras su publicación en el boletín oficial y será aplicada por las fuerzas de seguridad y el sistema judicial provincial.

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