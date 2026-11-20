La jueza Cecilia Labanca ordenó la prisión preventiva para un hombre de 42 años, identificado por las iniciales CJP, acusado de abusar sexualmente de una adolescente en la localidad de Progreso, departamento Las Colonias. La audiencia se realizó este viernes 20 de noviembre en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Benítez, aunque en la audiencia de medidas cautelares fue reemplazado por el fiscal Matías Palud. Este último explicó que la jueza rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa y consideró que la prisión preventiva era necesaria para mitigar los riesgos procesales.

Leé también: Prisión preventiva para condenado por abuso en San José del Rincón

Según Palud, la magistrada valoró que, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, estaban acreditadas las calificaciones penales atribuidas al imputado, que incluyen abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

El fiscal Benítez detalló que el abuso ocurrió en una fecha no precisada entre septiembre y octubre de este año, en la casa donde vive la víctima. El acusado era vecino de la adolescente y amigo de una persona que convive con ella.

El hecho se produjo durante la siesta, cuando el hombre estaba en la vivienda de la víctima y aprovechó esa circunstancia para agredirla sexualmente. Luego, le pidió que no contara lo sucedido.

Benítez señaló que el abuso afectó el desarrollo sexual normal y progresivo de la adolescente. A principios de octubre, la víctima pudo hablar de lo ocurrido con un familiar, quien realizó la denuncia correspondiente.

El caso sigue bajo investigación mientras el imputado permanece detenido en prisión preventiva.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

Notas relacionadas