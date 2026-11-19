El jueves 19 de noviembre, el fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, presentó formalmente la acusación contra A.S.V., un hombre de 30 años, por un robo violento ocurrido el 27 de noviembre de 2025.

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Según la Fiscalía, el acusado abordó un remís en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Venado Tuerto alrededor de las 17:15 horas. Inicialmente pidió ser trasladado a un domicilio en calle Gobernador Caesar al 500, donde descendió momentáneamente del vehículo. Allí, según testimonios, rompió una botella de vidrio y se llevó un fragmento envuelto en una remera. Una testigo declaró que el hombre amenazó con matar al remisero antes de volver al auto.

Luego solicitó ser llevado hacia el sector del Cementerio Municipal. Al llegar a la intersección de calles Vieytes y 120, en una zona con poca circulación, atacó al conductor desde el asiento trasero, colocándole el fragmento de botella en el cuello y amenazándolo con frases como "Dame la billetera, no hagas nada porque te degüello, te mato".

El agresor sustrajo una billetera con aproximadamente 40.000 pesos y un teléfono celular Samsung, para luego huir. La víctima sufrió una herida cortante en el cuello y una excoriación en el mentón, lesiones que fueron certificadas por un informe médico legal. Tras el ataque, el remisero pidió ayuda en una vivienda cercana y fue trasladado al hospital local.

La investigación del MPA reunió pruebas que vinculan al acusado con el hecho, incluyendo testimonios, registros de cámaras de seguridad, informes médicos y pericias policiales. A.S.V. fue detenido en la madrugada del 28 de noviembre de 2025 y quedó en prisión preventiva por orden de la jueza Mariana Belén Vidal.

El fiscal Raposo imputó a A.S.V. por robo calificado por el uso de arma, delito que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Por la gravedad del ataque y las circunstancias del caso, solicitó una condena de ocho años de prisión efectiva, además de las costas del proceso.

El fiscal destacó la violencia del hecho y el riesgo para la integridad física de la víctima, un trabajador que fue atacado mientras realizaba su tarea. También resaltó la importancia de la investigación para reconstruir los hechos y reunir pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

Con la presentación de la acusación, la causa avanza hacia la etapa intermedia del proceso penal, previa a la posible apertura del juicio oral donde se definirá la responsabilidad del acusado.

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