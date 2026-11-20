El viernes 20 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

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El fallo fue emitido por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes determinaron la culpabilidad de Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La condena se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica, debido a que el músico permanece internado en una clínica psiquiátrica en Castelar.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estuvo presente físicamente en la audiencia, pero participó mediante videoconferencia para pronunciar sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto. Álvarez calificó como “excesivo” el alegato del fiscal y explicó que había brindado una declaración amplia para que el tribunal comprendiera “lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”.

Durante el juicio, que comenzó el 10 de agosto y se extendió por más de 20 jornadas, declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares y especialistas en salud mental. El proceso estuvo marcado por suspensiones, cambios en la defensa y discusiones sobre la capacidad del músico para afrontar el juicio.

La Fiscalía, representada por Sandro Abraldes, había solicitado una pena de 18 años y seis meses, rechazando la legítima defensa alegada por la defensa. Por su parte, la querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, pidió 11 años y dos meses y solicitó que la condena se cumpliera en arresto domiciliario con salidas laborales. La defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución o, en su defecto, una pena menor por exceso en la legítima defensa.

El homicidio ocurrió cuando Álvarez disparó cuatro veces contra Díaz en el complejo habitacional Cardenal Samoré y luego descartó el arma antes de dirigirse a un boliche en Ramos Mejía. El tribunal lo absolvió del delito de portación ilegal de arma, pero lo condenó por homicidio agravado.

En la audiencia final, familiares del músico, entre ellos su hermana Silvina Álvarez Congiú, estuvieron presentes en la sala, así como allegados y miembros de su banda. Afuera, seguidores del cantante se congregaron para acompañar el fallo con música.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en una fecha próxima, según informó el tribunal.

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