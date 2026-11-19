La Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe anunció este jueves 19 de noviembre el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico y de las investigaciones relacionadas con Cibercrimen y Delitos Rurales.

La decisión fue formalizada mediante las resoluciones 410, 411 y 412 firmadas por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich. El objetivo es mejorar la gestión estratégica y la persecución penal en estas áreas, que forman parte de los Objetivos Priorizados del MPA.

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En el área de Microtráfico, el fiscal Franco Carbone continuará como jefe de la unidad especializada. Además, se crearon dos vicejefaturas territoriales: Estanislao Giavedoni estará a cargo de las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5, mientras que Diego Giro asumirá en las regiones 2 y 3. También fueron incorporados los fiscales Gabriela Arri (Santa Fe), Alejandro Carón (Rosario) y Natalia Andrione (Rafaela) para reforzar el trabajo en esta temática.

Respecto al Cibercrimen, Vranicich destacó el aumento de estos delitos debido a la mayor utilización de tecnologías de la información, que afecta especialmente a grupos vulnerables como niños y adultos mayores. En este contexto, designó a Matías Ocariz como jefe de la Unidad Fiscal de Cibercrimen de la Fiscalía Regional 2 y a Damián Cassullo como representante ante la Red 24/7 de Investigaciones de Ciberfraude del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Además, se nombraron fiscales referentes en Cibercrimen en cada Fiscalía Regional: Diego Vigo y Yanina Yolosa (Regional 1), Matías Ocariz (Regional 2), Damián Cassullo (Regional 3), Leandro Arraga (Regional 4) y Guillermo Loyola (Regional 5). Ocariz también fue designado referente de la Fiscalía General en esta materia para coordinar las investigaciones.

En cuanto a los delitos rurales, la Fiscal General recordó que desde el inicio de su gestión se ha dado visibilidad a estas infracciones y que se participa activamente en la Mesa de Seguridad Rural junto a instituciones vinculadas al sector. Indicó que la reducción de otros tipos de criminalidad permite ahora profundizar la investigación de hechos que afectan la calidad de vida en zonas rurales.

Para este fin, se designaron fiscales referentes en cada una de las cinco Fiscalías Regionales: Alejandro Benítez (Regional 1), Marianela Luna (Regional 2), Mauro Menéndez (Regional 3), Juan Sebastián Marichal (Regional 4) y en la Regional 5 los fiscales Adrián Soria (Rafaela), Mauricio Spinoza (San Cristóbal) y Ricardo Milton Kettler (Tostado).

Estas medidas buscan articular el trabajo entre las fiscalías regionales y la Fiscalía General para mejorar la persecución penal en estas áreas prioritarias.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

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