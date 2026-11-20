Mujer que escupió a diputada Lemoine habló antes de audiencia
La mujer que escupió a la diputada provincial Lilia Lemoine en el Monumento a la Bandera de Santa Fe se presentó este viernes 20 de noviembre antes de la audiencia judicial para explicar los motivos de su conducta.
Foto: Redes sociales
Según indicó, su reacción fue producto de un supuesto insulto previo por parte de la legisladora, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente. Además, cuestionó el pedido de diez días de arresto que pesa en su contra por el incidente.
El hecho ocurrió en un espacio público de la ciudad de Santa Fe y generó repercusiones políticas y judiciales. La audiencia se realizó en el marco de la causa abierta por el ataque contra Lemoine, quien es diputada provincial.
Por el momento, no se informaron detalles adicionales sobre las medidas que tomará la justicia ni sobre la postura oficial de la diputada respecto a la declaración de la mujer involucrada.
El caso sigue en trámite y se espera que en los próximos días haya novedades sobre la resolución judicial y las posibles sanciones.
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