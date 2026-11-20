Una discusión iniciada a las 8:30 del viernes 20 de noviembre en la ciudad de Santa Fe culminó con la muerte de dos policías. La fiscal a cargo de la investigación informó que el arma utilizada pertenece a uno de los agentes fallecidos y que se está verificando la información sobre los antecedentes de la pareja involucrada.

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Según detalló la fiscal, hasta el momento no se encontraron registros penales previos relacionados con los protagonistas del hecho. La pesquisa continúa para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

El incidente ocurrió en un contexto que aún se está reconstruyendo, y las autoridades buscan confirmar detalles clave para avanzar en la causa. Por el momento, no se han informado detenciones ni imputaciones formales.

Las fuerzas de seguridad locales mantienen un operativo en la zona mientras se desarrollan las pericias correspondientes. La fiscalía espera contar con resultados en los próximos días para definir los pasos a seguir en la investigación.

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