El Gobierno de Venado Tuerto anunció nuevos avances en el proceso de recuperación del basural a cielo abierto de la ciudad. Según los datos difundidos por las autoridades municipales, ya fueron saneadas cinco hectáreas, el doble de las 2,5 hectáreas que se habían establecido como objetivo inicial.

La información fue presentada durante una recorrida por el predio encabezada por el intendente Leonel Chiarella y el secretario de Servicios y Obras Públicas, Guillermo Kovacevich, quienes detallaron los trabajos realizados y las próximas etapas del proyecto.

Un avance hacia el cierre definitivo

La recuperación de los terrenos forma parte de una estrategia municipal destinada a eliminar progresivamente el basural a cielo abierto y mejorar el tratamiento de los residuos urbanos.

Durante la visita, Chiarella recordó que meses atrás se había anunciado la intervención de dos hectáreas y media, una superficie que finalmente fue superada con los trabajos desarrollados por los equipos municipales.

El mandatario sostuvo que los resultados representan un avance dentro de un proceso más amplio, aunque aclaró que todavía resta trabajo para alcanzar el cierre definitivo del predio.

En ese sentido, el Municipio busca complementar las tareas de saneamiento con un sistema de separación de residuos que permita reducir la cantidad de materiales enviados al basural.

Incorporaron a 15 personas a la planta de reciclaje

Otro de los aspectos destacados por las autoridades fue la incorporación de trabajadores que anteriormente desarrollaban tareas de recuperación informal de materiales dentro del basural.

De acuerdo con lo informado por Kovacevich, 15 personas que obtenían sus ingresos mediante la búsqueda y clasificación de residuos ahora trabajan en la planta de reciclaje de la ciudad.

La medida busca integrar esa actividad al sistema municipal de tratamiento de residuos y modificar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de recuperación de materiales.

El funcionario también reconoció la participación del personal municipal encargado de las intervenciones y señaló que las tareas continuarán en los sectores que todavía requieren tratamiento.

Separación de residuos y participación de los vecinos

Desde el Gobierno local insistieron en la necesidad de sostener la recolección diferenciada como parte del proceso de transformación del sistema de gestión ambiental.

Chiarella recordó que los vecinos deben sacar los materiales reciclables los lunes y jueves, respetando el cronograma establecido para facilitar su posterior clasificación y tratamiento.

La separación domiciliaria permite recuperar materiales que pueden volver al circuito productivo y disminuir el volumen de residuos destinados a disposición final.

Datos del proceso de recuperación 5 ha Superficie recuperada 2,5 ha Objetivo inicial 15 Personas incorporadas Datos comunicados por el Gobierno de Venado Tuerto.

Los próximos pasos del proyecto

Aunque el Municipio informó que logró duplicar la superficie prevista inicialmente, todavía no se difundió una fecha concreta para el cierre total del basural.

La continuidad de las intervenciones, el funcionamiento de la planta de reciclaje y la participación de los vecinos serán parte de las próximas etapas del proceso.

Por el momento, las autoridades confirmaron que los trabajos seguirán desarrollándose con el objetivo de recuperar nuevas áreas y avanzar hacia un sistema de disposición y tratamiento de residuos que permita abandonar definitivamente el basural a cielo abierto.