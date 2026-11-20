Un joven de 21 años murió tras ser atacado con un machete durante una pelea en Berazategui, partido bonaerense, el jueves por la tarde 19 de noviembre.

Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió en la calle 14, casi esquina 127, donde la policía encontró a Lautaro Araujo, apodado Polaquito, con heridas graves. Fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo, pero falleció luego de una intervención quirúrgica.

La investigación determinó que las heridas fueron causadas con un machete durante una disputa con otro hombre identificado como Rodrigo Pallero, de 25 años. Tras el ataque, la policía encontró una moto Honda blanca con manchas de sangre, lo que permitió seguir el recorrido y localizar a Pallero.

Por orden de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 de Berazategui, Pallero fue detenido acusado de homicidio. Ambos involucrados tienen antecedentes penales, según informaron las autoridades.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias que motivaron la pelea y el ataque fatal.