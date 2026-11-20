La jueza Silvina Marinucci dictó el viernes 20 de noviembre una prisión preventiva de 30 días para una mujer alojada en la Alcaidía Femenina de Melincué, tras protagonizar un episodio de violencia contra el personal policial de custodia.

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El hecho ocurrió el domingo 14 de noviembre, entre las 12:45 y las 15:30 horas, cuando la detenida inició una serie de acciones de fuerza e intimidación para exigir su traslado a otra dependencia, donde pudiera estar alojada junto a su hermana.

Durante el incidente, la mujer prendió fuego un colchón de la unidad penal, arrojó piedras y cascotes hacia la puerta del sector del patio y golpeó con un palo de escoba una cámara de seguridad, sin destruirla. Además, amenazó con causar más destrozos y atentar contra su propia integridad si no se cumplía su pedido.

La fiscal Luciana Del Grecco informó que la imputada estaba alojada en el pabellón N.º 2 junto a su hermana, a la espera de una audiencia imputativa en una causa que investiga el fiscal Iván Raposo. La mujer registra antecedentes por tenencia de estupefacientes.

La magistrada Marinucci hizo lugar al pedido de la Fiscalía y calificó el hecho como atentado contra la autoridad, conforme al artículo 237 del Código Penal, estableciendo la medida cautelar por un mes.

El caso se suma a otros episodios de violencia en dependencias policiales y judiciales de la región, donde se han registrado agresiones contra el personal de seguridad y disturbios en centros de detención.

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