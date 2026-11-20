El viernes 20 de noviembre, un hombre de Melincué fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras aceptar un juicio abreviado por amenazas y hurto agravado, informaron fuentes judiciales.

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El condenado, identificado por sus iniciales como A. C. S., no contaba con antecedentes penales previos. La fiscal Luciana Del Grecco detalló que el hombre fue declarado responsable de tres hechos: amenazas hacia la madre de sus hijos, amenazas calificadas con arma al intimidar con un machete a su hermano, y hurto agravado por sustraer granos de soja de un tren en tránsito.

Sobre el hurto, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el acusado abrió las boquillas de una formación ferroviaria para extraer soja, aunque la totalidad del cereal fue recuperada rápidamente gracias a la intervención policial.

Como parte de la condena, el hombre deberá cumplir pautas estrictas durante el plazo de la pena. Entre ellas, fijar residencia en Victoria, Entre Ríos, ciudad donde vive su madre, y abandonar la provincia de Santa Fe. Además, deberá acreditar la realización de un tratamiento psicológico y psiquiátrico para tratar su problemática de adicciones.

También se le impuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con las víctimas, en particular con su madre y su hermano.

El acuerdo homologado por la Justicia busca garantizar el cumplimiento de estas medidas durante los próximos tres años, mientras la pena permanece en suspenso.

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