La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el viernes 20 de noviembre el procesamiento de Leonardo Cositorto y otros integrantes de Generación Zoe por 1.095 estafas cometidas a través de esta empresa de educación financiera.

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El tribunal revocó además los sobreseimientos de varios imputados, quienes deberán continuar siendo investigados por su posible participación en la organización.

Según el fallo, los acusados formaron parte de una estructura que funcionó entre 2019 y abril de 2022 bajo el nombre Organización Zoe. Esta entidad habría operado mediante un esquema piramidal para captar fondos de terceros, prometiendo altas rentabilidades y retornos económicos que no se cumplían.

La investigación señala que la organización tenía una división clara de funciones y niveles de responsabilidad, con Cositorto como líder y otros integrantes en cargos de jefatura o coordinación. La empresa ofrecía cursos de coaching, trading y liderazgo, además de inversiones en criptoactivos, tokens, proyectos inmobiliarios y supuestas inversiones respaldadas en oro.

Generación Zoe contaba con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, varias localidades de la provincia y otras regiones del país. Parte de las operaciones también se habrían realizado desde sedes en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.

El perjuicio económico estimado durante el período investigado supera los 16 millones de dólares, más de 4 millones de pesos y 6.500 euros, además de bienes registrables cuyo valor no fue precisado.

Los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi también revocaron 23 sobreseimientos previos dictados por la jueza María Alejandra Alliaud, argumentando que aún deben analizarse las vinculaciones de esos imputados con la estructura piramidal.

Asimismo, se ordenó continuar la investigación contra 12 personas por el presunto delito de lavado de activos vinculado a las maniobras defraudatorias de Generación Zoe.

El caso sigue en etapa judicial y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas procesales.

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