La investigación judicial por una propiedad ubicada en Pilar, vinculada a presuntas irregularidades patrimoniales relacionadas con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo. La abogada María Eugenia Talerico presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los magistrados señalados son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, a quienes la denunciante atribuye presunto mal desempeño por su intervención en una decisión que permitió que el expediente permaneciera bajo la jurisdicción del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La presentación se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera que la investigación debía tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los cuestionamientos de la Corte Suprema

Uno de los principales fundamentos de la denuncia está relacionado con las observaciones formuladas por el máximo tribunal sobre la actuación de Casación.

En su resolución, la Corte cuestionó el tratamiento de los planteos vinculados con la competencia territorial y señaló que se habían vulnerado las reglas destinadas a garantizar la intervención del juez natural.

Respecto de Barroetaveña, los integrantes del máximo tribunal consideraron que no se había atendido adecuadamente el planteo del fiscal Mario Villar.

Por otro lado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, también había advertido inconsistencias en los criterios utilizados por Casación para admitir determinados recursos presentados por las defensas.

Qué sostiene la denuncia de Talerico

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera considera que las decisiones cuestionadas no constituyeron una simple diferencia de interpretación jurídica.

En su presentación sostiene que existió una actuación deliberada para favorecer a los imputados, una acusación que deberá ser evaluada por los organismos competentes.

Además, planteó un posible conflicto de intereses respecto de Barroetaveña, debido a que, según la información incorporada a la denuncia, presidió el Tribunal de Disciplina y Ética de la AFA hasta diciembre de 2025.

Sobre Borinsky, cuestionó lo que considera un cambio injustificado de criterio en la admisión de recursos judiciales.

Hasta el momento, la información disponible no incluye respuestas públicas de los magistrados denunciados sobre esta presentación.

La propiedad de Pilar y la investigación patrimonial

El expediente principal analiza una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con un inmueble de aproximadamente 105.000 metros cuadrados, valuado en más de 20 millones de dólares.

La propiedad figura registralmente a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Una de las hipótesis investigadas es que ambos podrían haber actuado como titulares aparentes de bienes vinculados con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y dirigente cercano al presidente de la entidad, Claudio Tapia.

También se busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble y si existe alguna relación con recursos de la organización deportiva.

Estas circunstancias forman parte de una investigación judicial y no constituyen hechos delictivos acreditados.

Qué puede ocurrir ahora

La denuncia contra los camaristas deberá atravesar las instancias correspondientes dentro del Consejo de la Magistratura, que tendrá que determinar si existen elementos para avanzar con un procedimiento disciplinario o de remoción.