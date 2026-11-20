Este viernes por la mañana, la Policía de la Unidad Regional I llevó a cabo un operativo de saturación en la intersección de avenida Luján y calle La Rioja, un corredor comercial de la ciudad de Santo Tomé. La acción forma parte del Plan de Seguridad provincial para reforzar la presencia policial y prevenir delitos predatorios.

Según informó Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Santa Fe, el operativo se suma a un conjunto de medidas que incluyen controles en barrios y retenes, con identificaciones de personas y vehículos. En lo que va del año, en Santo Tomé se registraron más de 107.000 identificaciones de personas y 11.000 de vehículos, con 696 personas aprendidas y 43 armas de fuego secuestradas, superando la cifra del año anterior.

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Además, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó 67 allanamientos vinculados a causas penales, que derivaron en 62 detenidos. Coudannes destacó que el delito predatorio está en constante cambio, por lo que se trabaja también en casos de robo de cables, desarmaderos y chatarrerías, así como en hurtos de celulares, con nuevas herramientas legales aprobadas por la Legislatura.

La vocera señaló que los operativos de saturación se irán adaptando y trasladando a distintos puntos de la ciudad según las necesidades. También resaltó el funcionamiento de la Central 911, que tiene tiempos de respuesta de entre cinco y seis minutos, e instó a la población a denunciar cualquier hecho o sospecha para facilitar la intervención policial.

En la actividad participaron la subjefa de la Unidad Regional I, Analía Noval, y el coordinador operativo de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Luis Acosta. Por su parte, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio, indicó que los puntos intervenidos tenían un alto tránsito de personas y representaban un riesgo para la seguridad.

Por otro lado, se mencionó que procedimientos similares se realizaron en la ciudad de San Justo y en la cárcel de Coronda, donde se detectó la coordinación de venta de drogas, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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