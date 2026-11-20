La Copa Santa Fe 2026 entra en sus etapas finales con las definiciones de fútbol masculino, rugby y handball, que se disputarán entre el sábado 20 y el lunes 22 de noviembre en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

El sábado desde las 16, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, se jugará el partido de vuelta de la final de fútbol masculino entre Newell’s Old Boys y Club Atlético Tostado. El encuentro de ida, realizado el 31 de octubre en Tostado, terminó 0 a 0. Si el resultado global se mantiene igualado, el campeón se definirá por penales.

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En paralelo, en Santa Fe, el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) será sede de la final provincial de rugby. El equipo local enfrentará a Duendes Rugby Club de Rosario a partir de las 16 para definir al campeón.

El handball tendrá tres jornadas de competencia en la capital provincial, con partidos en Cilsa y el estadio Invencible Santa Fe. En la rama femenina participan nueve equipos, entre ellos I.L. Peretz, Casla y Centro Gran Rosario. En la masculina compiten doce equipos, incluyendo I.L. Peretz Negro, Asturiano y Casla.

Las finales de handball se jugarán el lunes 22 en el estadio Invencible Santa Fe: a las 12 la definición femenina y a las 13.30 la masculina.

Estas actividades forman parte de una edición histórica de la Copa Santa Fe, que en 2026 reunió 14 deportes y 20 disciplinas, con el impulso del Gobierno de la Provincia y el apoyo de Lotería de Santa Fe. El certamen busca fortalecer la participación de clubes de todo el territorio santafesino.

Además, en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Niñez, se realizaron actividades recreativas y espectáculos para niños y niñas de los Centros de Acción Familiar Nº 2 y 15 de Rosario. También se inauguró un espacio en Rosario que recibió a 80 chicos y chicas de los Centros de Acción Familiar de El Trébol y Las Rosas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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