El domingo 22 de noviembre, Manchester United recibirá a Liverpool en un clásico de la Premier League que marcará el debut de Mauricio Pochettino como entrenador del conjunto visitante. El encuentro se disputará desde las 13:30 en Old Trafford.

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Liverpool llega a este partido ubicado en el cuarto puesto de la tabla con 18 puntos, a nueve del líder Arsenal. El equipo de Anfield viene de vencer 3-1 a Aston Villa y necesita sumar de a tres para seguir en la lucha por el título.

Por su parte, Manchester United atraviesa una crisis deportiva y ocupa el decimoctavo lugar, en zona de descenso, sin victorias en las últimas ocho jornadas. La igualdad 4-4 ante Aston Villa fue el último partido antes de la salida de Michael Carrick como entrenador, y la llegada de Pochettino al banco.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se dio en la fecha 35 de la temporada 2025/2026, con victoria de Manchester United por 3-2 en Old Trafford. Los goles del local fueron anotados por Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo, mientras que Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo descontaron para Liverpool.

Además de este clásico, la jornada sabatina incluirá otros partidos destacados. Manchester City enfrentará a Fulham desde las 09:30 en el Etihad Stadium. City, tercero en la tabla, busca recuperarse tras una derrota 3-1 ante Nottingham Forest. Fulham, en cambio, está decimoquinto y viene de empatar 1-1 con Newcastle.

A las 12:00, Chelsea recibirá a Leeds en Stamford Bridge. Chelsea, quinto con 16 puntos, intentará mejorar su rendimiento tras perder contra Sunderland. Leeds llega tras vencer a Tottenham Hotspur. El último duelo entre estos equipos fue en la Copa de la Liga, con triunfo 6-3 para Chelsea.

Por último, el líder Arsenal visitará a Newcastle el sábado a las 14:30. Arsenal suma 27 puntos y solo una derrota en el torneo, mientras Newcastle busca escalar posiciones tras empatar con Fulham.

Estos encuentros definirán posiciones clave en la Premier League, con especial atención al debut de Pochettino en un partido de alta exigencia para Manchester United.

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