Este jueves, en Melincué, personal de la Comisaría 1ª realizó procedimientos que derivaron en el secuestro de dos motocicletas y la notificación de tres menores por conducción peligrosa.

La investigación comenzó tras el análisis de videos proporcionados por el área de Seguridad local. En las imágenes se observaba a los adolescentes circulando a alta velocidad, realizando maniobras riesgosas y generando ruidos molestos con escapes modificados.

Por orden del Juzgado de Menores, durante la mañana se llevó a cabo una requisa en calle Laprida al 300. Allí se secuestró una moto de 110 cc y se notificó al joven de 17 años implicado. Además, se retuvo otro vehículo por falta de documentación, que quedó a disposición de la Comuna.

Por la tarde, en calle Sarmiento al 100, se aprehendió al menor de 14 años luego de que confrontara al personal policial. Fue notificado por conducción peligrosa y resistencia a la autoridad.

El adolescente de 16 años se presentó voluntariamente en la comisaría acompañado por su madre para cumplir con el trámite legal correspondiente.

Las actuaciones continúan bajo la supervisión del Juzgado de Menores, mientras la policía mantiene controles para evitar este tipo de conductas en la localidad.

Fuente: parte de prensa oficial.