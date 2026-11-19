La Justicia ordenó la prisión preventiva de Andrés Ignacio Iglesias Petrochelli, de 39 años, condenado por abuso sexual a una mujer que era su pareja en San José del Rincón en 2022.

La medida fue impuesta este jueves en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de las fiscales Jorgelina Moser Ferro y Luciana Escobar Cello, junto con la abogada querellante. La jueza Susana Luna resolvió la privación de la libertad tras la confirmación de la condena por parte de un tribunal de segunda instancia.

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Iglesias Petrochelli fue condenado en julio del año pasado a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal. La sentencia fue ratificada recientemente, aunque con una modificación en la duración de la pena.

Las fiscales explicaron que hasta ahora el condenado había estado en libertad durante el proceso judicial, a pesar de que en varias ocasiones solicitaron la prisión preventiva. Tras el fallo de la Cámara de Apelación, pidieron la audiencia para solicitar la medida, argumentando que la confirmación de la condena aumentó el riesgo procesal.

Según indicaron, no existía peligro de entorpecimiento de la investigación, pero sí un riesgo latente de fuga. Señalaron que Iglesias Petrochelli, por su actividad laboral, mantiene contactos internacionales que podrían facilitarle la búsqueda de asilo.

Además, las fiscales destacaron que la prisión preventiva era necesaria para garantizar la reparación de la víctima, quien no había recibido ningún tipo de resarcimiento tras tres años de litigio.

En la audiencia, la jueza consideró que el comportamiento del imputado durante el proceso judicial era el esperado, pero que el peligro de fuga en esta etapa es mayor que en fases anteriores.

El abuso ocurrió el 17 de diciembre de 2022 en una vivienda del barrio Villa California, donde convivían la víctima y el condenado. La noche anterior habían tenido una discusión, y al día siguiente Iglesias Petrochelli obligó a la mujer a prácticas sexuales sin su consentimiento.

Las fiscales describieron la relación entre ambos como abusiva, desigual y violenta, con violencia de género sexual, simbólica y psicológica ejercida por el condenado.

También recordaron que antes del abuso, Iglesias Petrochelli había sido sometido a una suspensión de juicio a prueba en otro caso, que incluía la realización de un curso sobre violencia en el patriarcado, lo que implicaba que tenía capacitación específica en la materia.

La calificación legal del caso es abuso sexual con acceso carnal, y la prisión preventiva se mantendrá mientras se evalúan los pasos a seguir tras la confirmación de la condena.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

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