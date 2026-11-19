Cinco ex trabajadores de una empresa de Santa Fe deberán declarar este viernes 20 de noviembre en los tribunales locales, tras ser denunciados penalmente por usurpación por la firma que los despidió recientemente.

Foto: Redes sociales

La denuncia se produce en el marco de un conflicto laboral que llevó a los empleados a instalar un acampe en las instalaciones de la empresa, donde reclaman la reincorporación a sus puestos de trabajo.

Desde el grupo de trabajadores afectados indicaron que no se consideran delincuentes y que su protesta es una forma de exigir la restitución de sus empleos. Además, anunciaron que preparan una movilización para acompañar las declaraciones judiciales previstas para este viernes.

La empresa, por su parte, sostiene que la denuncia responde a la ocupación irregular de sus instalaciones y busca resguardar sus derechos legales.

El caso continúa en curso y se espera que las declaraciones de los ex empleados aporten más detalles sobre el conflicto y las circunstancias que motivaron la denuncia penal.

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