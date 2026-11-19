Un ataque de tres perros pitbull a un caniche causó conmoción en la zona céntrica de Rosario el jueves 19 de noviembre por la tarde. El episodio se registró alrededor de las 19:15 en calle Mitre, entre Zeballos y Montevideo.

Foto: Redes sociales

Según informaron fuentes policiales, los perros, que estaban sin correa ni bozal, escaparon de una vivienda ubicada en Mitre al 1500 y atacaron al caniche que se encontraba en la vía pública. Como consecuencia de las heridas, el caniche murió en el lugar.

Una mujer que presenció el ataque llamó al 911 para denunciar el hecho y recibió asistencia médica debido al estado de conmoción que le provocó la situación.

Tras el incidente, vecinos de la zona se concentraron frente a la vivienda de donde escaparon los perros para reclamar la intervención de las autoridades. Manifestaron que los pitbulls ya habían sido motivo de denuncias anteriores por falta de control.

La protesta generó momentos de tensión y un corte de calle en la zona. Personal policial intervino luego de recibir el aviso y entrevistó a la denunciante, además de realizar tareas en el lugar.

La causa fue caratulada bajo la Ley Sarmiento, que regula la tenencia responsable de animales en la provincia de Santa Fe.

El caso reavivó el debate sobre la regulación y control de perros potencialmente peligrosos en Rosario y la necesidad de medidas para evitar nuevos incidentes.

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