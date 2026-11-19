Un hombre de 26 años fue condenado a seis años de prisión efectiva por dos delitos contra la propiedad cometidos en viviendas de Colastiné Norte, departamento La Capital.

La sentencia fue dictada el jueves 19 de noviembre de 2026 por el juez Sebastián Szeifert en un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El condenado es Mario Exequiel Gauna, quien además fue declarado reincidente debido a una condena previa de cumplimiento condicional que le fue revocada.

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El fiscal a cargo de la investigación, Ignacio Lascurain, informó que los hechos ocurrieron minutos antes de las 5:30 de la madrugada del jueves 27 de noviembre de 2025. En el primer inmueble, ubicado en Laborie y Pasaje Sin Nombre, Gauna escaló un portón de casi dos metros, ingresó y cortó una manguera de gas con la intención de robar una garrafa. Sin embargo, no pudo consumar el robo porque la garrafa estaba asegurada con una cadena y un candado, por lo que escapó del lugar.

Minutos después, en una vivienda situada enfrente, el acusado cortó un hilo de boyero eléctrico que estaba desconectado, escaló un portón con malla metálica y saltó desde un pilar de ladrillos de más de dos metros para ingresar. Allí también cortó la manguera de gas y logró llevarse una garrafa.

Las evidencias recolectadas permitieron identificar a Gauna como autor de ambos hechos. Fue detenido durante una requisa policial en su domicilio, ubicado en inmediaciones de la Vía Muerta y Guaraníes.

En el juicio abreviado, Gauna reconoció su culpabilidad y aceptó las calificaciones penales y la pena impuesta, acuerdo que también contó con la conformidad de su defensora y de las víctimas, quienes fueron informadas de la resolución.

Gauna fue condenado como autor de dos robos calificados con escalamiento, uno en grado de tentativa y otro consumado.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

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