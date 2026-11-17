El ex campeón mundial de boxeo Jorge Linares se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas, según se informó el martes 17 de noviembre.

Foto: Redes sociales

La firma legal Wilner O'Reilly, que representa a Linares, confirmó que el excampeón ha cooperado plenamente con las autoridades migratorias y que cuenta con autorización para residir en Estados Unidos. Sin embargo, no se detallaron las razones específicas de la detención ni el estatus migratorio actual del deportista, argumentando respeto por la privacidad y el proceso legal.

El propio Linares informó sobre su situación el domingo 15 de noviembre a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: "Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura", sin brindar mayores detalles sobre el procedimiento.

Por su parte, Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), confirmó el lunes 16 que abogados especializados en inmigración están a cargo del caso y que mantiene contacto con la familia del boxeador. Mendoza expresó su apoyo a Linares tanto dentro como fuera del ring.

Jorge Linares, retirado del boxeo profesional en 2023, ganó títulos mundiales en las categorías pluma, superpluma y ligero. Es reconocido como uno de los boxeadores venezolanos más destacados de su generación.

En este marco, su situación legal y migratoria en Estados Unidos sigue en trámite, mientras su defensa busca resolver el caso a la brevedad.

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