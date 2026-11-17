El mediocampista de River Plate Aníbal Moreno será sometido a una cirugía por una discopatía lumbar que arrastra desde hace al menos tres meses, informó el martes 17 de noviembre. La intervención quirúrgica lo dejará fuera de competencia durante un período prolongado, por lo que no podrá participar en los playoffs del Torneo Clausura, siempre que River avance de fase.

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Moreno, exjugador de Palmeiras, disputó solo seis partidos de los 16 que se jugaron en el torneo local, además de un encuentro en la Copa Sudamericana y otro en la Copa Argentina durante el semestre. El cuerpo médico del club intentó inicialmente tratar la lesión con bloqueos y kinesiología para evitar la operación, pero el jugador no respondió favorablemente a estos tratamientos.

Su último partido con River fue el domingo 25 de octubre, en el estadio Monumental frente a Racing Club, donde solo pudo estar 17 minutos en cancha antes de ser reemplazado por molestias en la espalda. Desde entonces, no pudo entrenar con normalidad junto al resto del plantel.

En paralelo, River recibió otra noticia negativa: Fausto Vera, mediocampista y reemplazante natural de Moreno, presenta una tendinitis en el pie derecho. Vera se había recuperado recientemente de un desgarro en el isquiotibial de la misma pierna, pero su participación en el partido de octavos de final contra Lanús, programado para el domingo 22 de noviembre a las 19, está en duda debido a esta nueva lesión.

Ante estas ausencias, el entrenador Leonardo Ponzio deberá recurrir a juveniles para conformar el mediocampo. Los candidatos para acompañar a Tobías Andrada en la mitad de la cancha son Lucas Silva y Santiago Espíndola.

El probable equipo de River para enfrentar a Lanús sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La recuperación de Moreno está prevista para que pueda sumarse a la pretemporada en enero, por lo que su ausencia se extenderá hasta el inicio de la próxima temporada.

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