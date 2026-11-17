El martes 17 de noviembre, Alexis Mac Allister convirtió el sexto gol de la selección argentina en la victoria por goleada ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido fue el último amistoso que disputó el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante 2026.

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El tanto llegó a los 33 minutos del segundo tiempo, luego de que Mac Allister recuperara la pelota en tres cuartos de cancha tras un error en la salida del rival. El mediocampista avanzó con la pelota dominada, intentó una habilitación que no fue controlada por Franco Mastantuono y aprovechó el rebote para eludir a un defensor y definir con la zurda dentro del área chica.

Argentina mostró una presión alta que complicó la salida de Costa Rica desde su propio campo. El equipo nacional mantuvo un orden táctico que favoreció la creación de oportunidades y la efectividad en ataque.

Este resultado permitió al seleccionado argentino dejar atrás la derrota sufrida el viernes anterior contra Uruguay en la Bombonera, un encuentro en el que Mac Allister no tuvo una actuación destacada, según indicaron.

El entrenador Lionel Scaloni contó con un plantel que incluyó a jugadores como Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández, entre otros, y realizó rotaciones para dar minutos a varios futbolistas en este último compromiso del año.

Con esta victoria, Argentina cierra el ciclo de amistosos de 2026 con un triunfo contundente que refuerza la preparación del equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

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