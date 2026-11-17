Venado Tuerto será la sede del Premio Coronación del Campeonato Argentino de Regularidad, que se disputará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre. Tras más de siete años sin competencias nacionales de automovilismo histórico en la ciudad, esta prueba definirá la temporada 2026.

Foto: Redes sociales

La organización local está a cargo del grupo "Venado Tuerto y Zona", fundado por el dirigente y competidor "Cachi" Ferrari. Según los organizadores Ricardo Sensolini y José López, la elección de Venado Tuerto como sede confirma la capacidad logística y el prestigio de la ciudad para eventos de esta escala.

El certamen contará con más de 60 autos inscriptos, con delegaciones que superan las 120 personas entre pilotos, navegantes y equipos de apoyo. Además, participarán binomios provenientes de Uruguay, lo que aporta un carácter internacional a la competencia. La inscripción y reglamentación están a cargo de Pilar Vehículos Antiguos.

El parque automotor es variado e incluye vehículos históricos desde la década de 1930, como la Ford 1939 que conduce José López, hasta autos clásicos nacionales e internacionales como Valiant, Fiat, Torino y Peugeot. También habrá una categoría "Contemporáneos" con modelos modernos de marcas como Mercedes-Benz, Alfa Romeo y Audi.

Cronograma y recorrido

La primera etapa comenzará el sábado 21 a las 8:30 desde la estación de servicio YPF en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. El recorrido incluye Carmen de Areco, Arrecifes y Pergamino, donde se realizará una neutralización. Luego, la caravana ingresará a Santa Fe por Alcorta, Carmen, Melincué, Elortondo y Chapuy, para finalizar en Venado Tuerto entre las 16 y 16:30, con llegada por calle Hipólito Yrigoyen y parque cerrado en plaza San Martín. Los autos se exhibirán allí durante aproximadamente una hora para el público.

La segunda etapa se desarrollará el domingo 22, con concentración desde las 8 en plaza San Martín y largada a las 9. El recorrido pasará por Chapuy, Elortondo, Melincué, Carreras, Alcorta, Bigand y Bombal, donde habrá una neutralización. El regreso será por Melincué y Hughes, con llegada prevista alrededor de las 14 en la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Allí se realizará un almuerzo de camaradería y la entrega de premios.

Homenajes y participación

El Premio Coronación rinde homenaje a dos figuras del automovilismo histórico regional: Tito Conte, competidor local, y "Cachi" Ferrari, fundador del grupo organizador. Sensolini y López destacaron el carácter familiar del certamen, ejemplificado en la participación de Fran, nieto de Ferrari, junto a Kela, esposa del fundador, como tripulación.

Además, se confirmó la inscripción de siete mujeres en el rol de navegantes, reflejando la diversidad y crecimiento de la disciplina en la región.

Este evento marca el regreso del automovilismo histórico nacional a Venado Tuerto y busca consolidar la ciudad como un punto de referencia para esta especialidad deportiva.

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