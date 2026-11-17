Julián Álvarez marcó dos goles en victoria de Argentina
El martes 17 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Selección argentina de fútbol goleó 4-0 a Costa Rica en un partido amistoso internacional. Julián Álvarez fue protagonista al convertir dos goles en el primer tiempo.
Foto: Redes sociales
El primer tanto de Álvarez llegó a los 35 minutos, tras recibir un pase atrás del lateral Agustín Giay y definir con comodidad dentro del área. Minutos antes, Nicolás Paz había abierto la cuenta con un gol destacado para poner el 3-0 parcial.
A los 43 minutos, Álvarez amplió la diferencia con un potente remate de zurda luego de un desborde dentro del área, estableciendo el 4-0 con el que se fueron al descanso.
El encuentro sirvió como preparación para la selección argentina, que continúa su calendario de amistosos internacionales de cara a futuras competencias. El partido se desarrolló con un claro dominio del equipo local, que mostró contundencia en el ataque y solidez defensiva frente al combinado centroamericano.
En este marco, el entrenador Lionel Scaloni mantiene la rotación de jugadores para evaluar diferentes opciones de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.
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