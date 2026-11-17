Buenos Aires, 17 de noviembre de 2026. Argentinos Juniors fue notificado por la FIFA de una inhibición para operar en los próximos tres mercados de pases debido a una deuda cuyo monto y origen no fueron revelados. La sanción impide al club incorporar jugadores hasta que se regularice la situación financiera.

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La institución atraviesa dificultades económicas que incluyen atrasos salariales de entre tres y cuatro meses con su plantel profesional. Esta situación generó una medida de fuerza que finalmente se resolvió con la asignación de un fin de semana libre para los jugadores durante la fecha FIFA, tras la intervención del entrenador Nicolás Diez.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, anunció que brindará una charla abierta para socios el viernes 20 de noviembre a las 19:00 en el estadio Diego Armando Maradona, con el objetivo de explicar los problemas económicos que afectan al club desde principios de año. La reunión será exclusiva para socios que presenten su carnet en la puerta 9 del estadio.

Malaspina afirmó que la inhibición fue producto de un reclamo realizado por el jugador Kevin Gutiérrez y aseguró que la deuda ya fue cancelada, por lo que esperan levantar la sanción pronto. Además, mencionó que el club reclama a otros equipos, como Mineiro y Fortaleza, deudas superiores a un millón de dólares.

En lo deportivo, Argentinos Juniors se prepara para enfrentar a Independiente el sábado 21 de noviembre a las 17:00 en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Nicolás Diez contará con el regreso de Francisco Álvarez, quien cumplió su sanción, mientras que Franco Paredes estará ausente por suspensión.

La sanción de la FIFA y los problemas económicos se suman a un contexto deportivo en el que Argentinos Juniors peleó el campeonato de liga hasta la última fecha y ahora busca avanzar en la fase eliminatoria del torneo. La situación financiera y la imposibilidad de reforzar el plantel podrían afectar el desarrollo del club en el corto plazo.