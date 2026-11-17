El martes 17 de noviembre, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a atajar en la Selección argentina después de recuperarse de una fractura maxilar. El arquero fue titular en el partido amistoso que el equipo nacional disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, donde Argentina derrotó a Costa Rica por 7 a 0.

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Martínez señaló que se sintió bien en su regreso tras un mes sin actividad y reconoció que el equipo no tuvo el rendimiento esperado en el partido anterior, una derrota 2-1 frente a Uruguay. En este marco, afirmó que sus compañeros lo necesitaban “al 100%” para afrontar esta nueva etapa del seleccionado, que comenzó tras la salida de Lionel Messi.

El encuentro ante Costa Rica fue el último partido oficial de la Selección en 2026. La goleada cerró el año con un resultado positivo y dejó en evidencia la intención del cuerpo técnico de renovar el plantel y recuperar la confianza de la afición.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará mantener este nivel en los próximos compromisos, previstos para marzo de 2027, cuando retome la actividad internacional. El regreso de Martínez aporta experiencia y seguridad en el arco, aspectos que el cuerpo técnico considera fundamentales para el proceso de transición que atraviesa el seleccionado.

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