Dos artistas argentinos fueron detenidos en Estados Unidos: quiénes son y qué reclama su familia

Los argentinos Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, permanecen detenidos en Estados Unidos luego de ser interceptados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Phoenix, Arizona.

El procedimiento se produjo el sábado 7 de noviembre, cuando la pareja viajaba desde Orlando para asistir a un funeral. Ambos son artistas cordobeses y residen en territorio estadounidense desde 2020, donde desarrollaron actividades vinculadas con la acrobacia, el espectáculo y la formación artística.

La detención generó un reclamo de sus familiares, quienes sostienen que los dos argentinos contaban con autorizaciones laborales vigentes y habían iniciado trámites de asilo.

Quiénes son Gustavo Romanello y Agustín Baccega

Agustín Baccega se dedica desde 2015 a las disciplinas aéreas y la acrobacia. Durante su trayectoria participó en producciones artísticas, espectáculos y actividades de formación.

Según la información difundida, también trabajaba para una compañía de espectáculos y cumplía funciones administrativas en el área financiera de una autoridad aeroportuaria.

Por su parte, Gustavo Romanello combina su actividad artística con conocimientos de diseño visual, fotografía y animación tridimensional.

Entre febrero y septiembre de 2026 habría trabajado como actor en producciones de Disney. Además, la publicación original lo vincula con espectáculos de Universal, aunque no precisa cuáles.

Por qué fueron detenidos en Arizona

El conflicto está relacionado con la situación migratoria de ambos ciudadanos argentinos.

De acuerdo con la versión de sus familiares y representantes legales, Romanello y Baccega ingresaron legalmente a Estados Unidos, solicitaron asilo y obtuvieron permisos para desarrollar actividades laborales.

Sin embargo, según la postura atribuida a ICE, ambos habrían superado el período de permanencia autorizado.

La diferencia entre las dos posiciones se encuentra en el alcance de los permisos laborales y su relación con la situación migratoria. En Estados Unidos, una autorización para trabajar no constituye, por sí sola, un permiso de residencia permanente.

El abogado defensor también cuestionó las circunstancias del procedimiento y sostuvo que los agentes no realizaron una entrevista previa a las detenciones. Esa afirmación no cuenta, en la información disponible, con una respuesta específica de las autoridades.

Dónde están detenidos y cómo continúa el proceso

Según la información publicada, Agustín Baccega permanece alojado en el centro de detención de Eloy, mientras que Gustavo Romanello fue trasladado a un establecimiento de procesamiento migratorio en Florence. Ambos se encuentran en Arizona.

Los familiares señalaron que Romanello ya tendría asignada una audiencia judicial, aunque no se informó públicamente su fecha.

En el caso de Baccega, su entorno continúa a la espera de novedades sobre el expediente migratorio.

Por el momento, no se difundió una resolución definitiva sobre la situación de los dos argentinos. El avance de los procedimientos permitirá determinar si pueden recuperar su libertad, continuar sus trámites migratorios o enfrentar una eventual medida de expulsión.