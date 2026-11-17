Walter Samuel dejó oficialmente su cargo como ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección argentina tras el partido contra Costa Rica, disputado el martes 17 de noviembre de 2026. El ex defensor, que formó parte del cuerpo técnico desde el inicio del ciclo de Scaloni luego del Mundial de Rusia 2018, se retiró tras un período en el que el equipo nacional conquistó una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima.

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Samuel, que tuvo una destacada carrera como jugador en clubes como Boca Juniors, Real Madrid e Inter de Milán, se desempeñó en el cuerpo técnico aportando especialmente en la preparación de jugadas a balón parado, una faceta clave en el rendimiento del equipo. Lionel Scaloni destacó su trabajo en la jugada del primer gol ante Suiza en el Mundial 2026, donde insistió en que Lionel Messi buscara a Alexis Mac Allister en el primer palo, una estrategia que se había practicado previamente.

Durante su paso por la Selección, Samuel también ejerció como entrenador principal en dos ocasiones oficiales, cuando Scaloni no pudo estar presente. La primera fue el 27 de enero de 2022, en la victoria 2-1 contra Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y la segunda el 29 de junio de 2024, en el triunfo 2-0 frente a Perú en la fase de grupos de la Copa América en Estados Unidos.

El ciclo de Scaloni, con Samuel como ayudante, abarcó 108 partidos, con un saldo de 79 victorias, 18 empates y 11 derrotas, lo que representa una efectividad del 79%. En ese período, la Selección marcó 232 goles y recibió 58.

Según indicaron, Samuel planea comenzar su carrera como entrenador principal, con posibilidades de hacerlo en Europa, donde mantiene vínculos con varios clubes. Scaloni expresó su agradecimiento y le deseó éxito en esta nueva etapa, resaltando la amistad que los une desde las divisiones juveniles de la Selección.

En este marco, la salida de Samuel marca un cambio en el cuerpo técnico de la Selección argentina, que seguirá bajo la dirección de Scaloni y su equipo, incluyendo a Pablo Aimar y Roberto Ayala.

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