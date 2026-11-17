El martes 17 de noviembre, el PRO decidió respaldar en términos generales la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, incluyendo la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La definición se tomó tras una reunión virtual encabezada por el expresidente Mauricio Macri, que reunió a los principales dirigentes del partido.

Foto: Redes sociales

En el encuentro participaron, además de Macri, el secretario general Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. También estuvieron presentes el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo; el titular de la bancada del Senado, Martín Goerling; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Esta decisión representa un cambio respecto a las objeciones que algunos referentes del PRO habían manifestado días antes. En 2025, el partido ya había apoyado la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero surgieron diferencias sobre modificar nuevamente las reglas electorales de cara a las presidenciales.

Martín Goerling expresó públicamente su rechazo a la suspensión durante el fin de semana previo y cuestionó que se avanzara con cambios al proyecto oficial el mismo día en que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomó su tratamiento. Además, señaló que en dos reuniones anteriores de la mesa ejecutiva, con Macri presente, el partido había decidido mantener el sistema de primarias vigente.

Goerling también destacó que la postura del PRO estaba condicionada por la falta de definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia, otro aspecto de la reforma electoral. El legislador diferenció la suspensión aplicada para las elecciones de medio término de una eventual eliminación de las PASO para la elección presidencial.

Con esta definición, la mesa ejecutiva del PRO fija la posición del partido frente a la reforma electoral que continuará siendo debatida en el Congreso en las próximas semanas.

Notas relacionadas