Córdoba, martes 17 de noviembre de 2026. La Selección argentina de fútbol derrotó 5-0 a Costa Rica en un partido amistoso jugado en el Estadio Mario Alberto Kempes. Franco Mastantuono, que ingresó al inicio del segundo tiempo, marcó el quinto gol del encuentro a los tres minutos del complemento.

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El tanto de Mastantuono llegó tras un pase preciso de Máximo Perrone, quien asistió al delantero para definir con un remate rasante. Este gol representa el segundo que anota Mastantuono con la camiseta albiceleste, tras haber convertido en el amistoso anterior frente a Burkina Faso.

Los primeros goles del partido se dieron en el primer tiempo, con dos tantos de Julián Álvarez y dos de Nicolás Paz, quienes contribuyeron a la amplia ventaja argentina antes del descanso.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni presentó varios cambios respecto a partidos anteriores, con la inclusión de jugadores como Mastantuono y Perrone, quienes aportaron en la ofensiva. La victoria ante Costa Rica cierra la serie de amistosos internacionales de la Selección en 2026, con un saldo positivo en resultados y rendimiento.

El encuentro se disputó en un marco de preparación de cara a futuras competencias oficiales, donde el cuerpo técnico busca consolidar un plantel competitivo y con variantes en ataque.

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