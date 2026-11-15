Evacuaron casi el 90% del ganado en islas por crecida del Paraná

La creciente del río Paraná, impulsada por el fenómeno de El Niño, llevó a la evacuación de cerca del 90 % del ganado que se encontraba en zonas anegables del humedal santafesino. Según informaron este lunes desde el gobierno provincial, de un stock inicial superior a 700.000 cabezas relevadas en agosto, actualmente quedan entre 80.000 y 90.000 animales en islas altas bajo manejo planificado.

El operativo fue coordinado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro junto al sector ganadero, con el objetivo de evitar pérdidas masivas por la emergencia hídrica. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, confirmó que la situación en el humedal está controlada y que la mayoría de los animales restantes permanecen en sectores altos, sin generar conflictos críticos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, destacaron la colaboración permanente con los productores para ordenar el repliegue y señalaron que ahora se trabaja en la trazabilidad sanitaria y el sostenimiento alimenticio de los rodeos en tierra firme.

Control sanitario y apoyo a productores

Aunque en los registros de Senasa figuran cerca de 170.000 cabezas en territorio insular, los técnicos explicaron que esta diferencia responde a un desfase en la actualización de datos. Muchos productores ya realizaron la salida formal del ganado mediante Certificados Provisorios de Tránsito Animal (CPTA) o están finalizando los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

El seguimiento sanitario es una prioridad para evitar desórdenes en otros distritos. Mántaras indicó que se monitorea junto con Senasa los destinos de los animales trasladados, que incluyen departamentos santafesinos como Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal, y provincias vecinas como Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero. Para facilitar estos movimientos, continúan vigentes flexibilizaciones normativas gestionadas ante Senasa nacional.

Además, se intensificó la difusión de la plataforma Ropeca, que ofrece superficies de pastaje y reservas de rollos para productores que aún necesitan relocalizar o alimentar su hacienda. Actualmente, la plataforma cuenta con 45 oferentes activos, con buena disponibilidad en San Justo y San Cristóbal.

Riesgos sanitarios y operativos en el territorio

En el marco del Comité de El Niño, se definió un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para prevenir enfermedades vinculadas a terrenos anegados, como leptospirosis y encefalomielitis equina, además de reforzar la campaña contra el dengue en zonas rurales y poblados cercanos, según anticipó Mántaras.

En el territorio, continúan operativos el cruce habilitado en las defensas de San Javier para el paso de arreos, la descarga fluvial diurna en Puerto Reconquista supervisada por Prefectura Naval, y los patrullajes de Seguridad Vial y Protección Civil en rutas provinciales y nacionales afectadas. Se mantiene la obligatoriedad del uso de chalecos salvavidas y la prohibición de maniobras nocturnas.

Fuera de la cuenca del Paraná, la provincia registra condiciones favorables para la agricultura. Según Mántaras, la cosecha de trigo y la siembra de cultivos gruesos avanzan con normalidad, sin precipitaciones importantes salvo algunos granizos aislados.

Por otra parte, entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones provinciales alcanzaron los 15.945 millones de dólares, con un aumento interanual del 33,6 %, superior al promedio nacional. Esta semana también comenzaron a funcionar los parques solares Coral Arrufó y Coral San Guillermo, que abastecerán a unos 8.000 hogares y fortalecerán el sistema eléctrico del noroeste provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.