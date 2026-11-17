El martes 17 de noviembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF) confirmaron que no participarán del acto organizado en San Fernando para celebrar el Día de la Militancia. Según informaron desde el entorno del mandatario, ni Kicillof ni el MDF fueron invitados a la convocatoria.

Foto: Redes sociales

El evento se realizará a las 18 en el Teatro Otamendi de San Fernando y está organizado por el Peronismo Federal, el massismo y sectores vinculados al kirchnerismo. El intendente local, Juan Andreotti, del Frente Renovador, será el anfitrión. Entre los convocados figuran dirigentes nacionales y provinciales como Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

También se espera la presencia del ex candidato presidencial Sergio Massa, aunque su asistencia dependerá de los horarios de su regreso desde Brasil, donde participó de un encuentro con el Partido de los Trabajadores del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva.

Desde el entorno de Kicillof aclararon que la ausencia del gobernador y su espacio político no responde a una decisión propia, sino a que no fueron convocados por los organizadores. Esta situación se da en un contexto de creciente disputa interna dentro del peronismo, en la que distintos sectores buscan consolidar liderazgo y definir estrategias de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El acto, aunque se presenta como una celebración del Día de la Militancia, adquiere un significado político particular por la confluencia de sectores que buscan posicionarse como alternativa al liderazgo que impulsa Kicillof. En paralelo, otros espacios del peronismo, como La Cámpora, realizan actividades propias para conmemorar la fecha.

Esta exclusión refleja las tensiones internas en el justicialismo bonaerense y nacional, donde el peronismo federal, el massismo y el kirchnerismo intentan mostrar una construcción política conjunta, mientras que el MDF y Kicillof continúan con su propio camino político.

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