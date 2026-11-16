El lunes 16 de noviembre, la ex presidenta Cristina Kirchner eligió al diputado nacional Guillermo Michel para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del peronismo. Michel, dirigente entrerriano vinculado al Frente Renovador y al Peronismo Federal, reemplazará a los representantes de línea dura que el kirchnerismo había respaldado hasta ahora.

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El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de designar y controlar a los magistrados de la Justicia federal. La incorporación de Michel, quien tiene experiencia en la administración pública y vínculos con el Poder Judicial, representa un giro hacia un perfil más moderado dentro del peronismo.

La designación se produce en medio de un proceso de renovación de autoridades en el Consejo, luego de que los estamentos de jueces y abogados eligieran a sus representantes. Por el Congreso, el espacio La Libertad Avanza tendrá dos consejeros por ser la primera minoría, el peronismo uno, que será ocupado por Michel, y la cuarta silla está en disputa entre el PRO y Provincias Unidas.

Michel mantuvo un encuentro de aproximadamente 40 minutos con Cristina Kirchner la semana anterior, en el que abordaron temas políticos y judiciales. El diputado es considerado cercano a Sergio Massa y fue funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Esta decisión también se interpreta como un intento de la ex presidenta de mejorar las relaciones con el Poder Judicial, con miras a influir en su situación procesal en distintas causas judiciales que la involucran.

En el Senado, el bloque peronista consolidó su posición con la incorporación del riojano Fernando Rejal, lo que le permitió nominar a dos integrantes del Consejo: Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López. La designación de estos representantes fue resultado de un acuerdo entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

La disputa por los lugares en el Consejo de la Magistratura refleja la reorganización interna del peronismo, atravesada por negociaciones entre dirigentes nacionales, mandatarios provinciales y sectores parlamentarios. Michel emerge como un actor clave en este escenario, con un perfil profesional y vínculos en el ámbito judicial.

El proceso de renovación del Consejo continuará con la definición de la cuarta banca parlamentaria, que sigue en disputa entre el PRO y Provincias Unidas.

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