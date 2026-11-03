Milei viaja a España en medio de nuevas tensiones con Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este martes 3 de noviembre por la noche rumbo a España, donde, según informó Noticias Argentinas, participará de una Cumbre Iberoamericana programada para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid. La visita se desarrolla en medio de las diferencias políticas que mantiene con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información difundida por la agencia, ambos dirigentes compartirían actividades protocolares durante el encuentro internacional, aunque hasta el momento no estaría prevista una reunión bilateral.

La agenda mencionada por la fuente contempla espacios de cooperación económica, desarrollo sostenible e inteligencia artificial. Sin embargo, los detalles del programa y la participación de ambos mandatarios requieren confirmación oficial.

Sánchez volvió a cuestionar a la derecha internacional

El lunes 2 de noviembre, durante una exposición en el Palacio de Congresos de Cataluña, Pedro Sánchez se refirió a la autonomía política de su país y manifestó: "España se gobierna desde aquí, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires".

El mandatario español también cuestionó a sectores de la derecha internacional, a los que acusó de utilizar la confrontación como herramienta política.

"Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es solo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo", expresó, según reprodujo Noticias Argentinas.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de debate político interno en España. Si bien la referencia a Buenos Aires puede interpretarse como una alusión al Gobierno argentino, la información disponible no permite establecer que todas sus expresiones estuvieran dirigidas específicamente a Milei.

Los antecedentes de una relación marcada por las diferencias

La relación entre Milei y Sánchez registra distintos episodios de confrontación pública.

El presidente argentino cuestionó en reiteradas oportunidades la orientación política del Gobierno español y, durante una visita anterior, llegó a calificar de "dictador" a Sánchez, según recordó la agencia.

Por su parte, el mandatario español ha expresado diferencias con los movimientos políticos que identifica con la ultraderecha internacional.

Estas posiciones reflejan desacuerdos ideológicos entre ambos gobiernos, aunque no necesariamente implican la interrupción de las relaciones institucionales entre Argentina y España.

La agenda de Milei y la delegación argentina

Según la información publicada, Milei viajaría acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Además de la participación en el encuentro iberoamericano, la delegación tendría previstas actividades relacionadas con los vínculos internacionales de Argentina y su presencia diplomática en Europa.

Fuentes diplomáticas citadas por Noticias Argentinas señalaron que no estaba programada una reunión bilateral entre Milei y Sánchez. No obstante, esa información no fue acompañada por una comunicación oficial identificable.

Expectativa por el encuentro en Madrid

La eventual coincidencia de ambos dirigentes en actividades protocolares genera atención debido a sus antecedentes de declaraciones cruzadas.

Por el momento, no existe confirmación de que vaya a producirse un nuevo enfrentamiento público.

La evolución de la agenda diplomática y las declaraciones que puedan realizar los gobiernos permitirán determinar si la visita abre algún espacio de diálogo o si las diferencias políticas continúan dominando la relación bilateral.