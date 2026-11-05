El expresidente reclamó más diálogo, confianza e inversiones, ratificó el apoyo del PRO y advirtió sobre un regreso del kirchnerismo.

El expresidente Mauricio Macri volvió a pronunciarse sobre la situación política y económica de la Argentina y planteó que el Gobierno de Javier Milei necesita ampliar los espacios de diálogo para consolidar su programa económico. Lo hizo este jueves 5 de noviembre durante el Foro ABECEB, realizado en Puerto Madero, Buenos Aires.

El actual titular del PRO consideró que el país debe avanzar hacia un modelo económico abierto y competitivo, aunque advirtió que existen dificultades estructurales que el Estado todavía no consigue resolver.

Sus declaraciones combinaron un respaldo a la orientación económica del oficialismo con cuestionamientos a la forma en que se construyen los acuerdos políticos.

El diálogo y la confianza como condiciones para crecer

Durante su intervención, Macri destacó el equilibrio fiscal alcanzado por la administración libertaria, pero señaló que ese resultado no se tradujo automáticamente en el volumen de inversiones que esperaba.

Según su análisis, la trayectoria económica argentina y la falta de previsibilidad continúan condicionando las decisiones de quienes evalúan invertir en el país.

En ese contexto, sostuvo que pasar de la estabilización macroeconómica al desarrollo requiere construir acuerdos y fortalecer la confianza entre el Estado, los sectores productivos y los distintos actores políticos.

El expresidente también planteó que el Gobierno necesita mejorar sus mecanismos de diálogo para ampliar los consensos que permitan sostener las reformas.

El PRO ratificó su respaldo, aunque marcó diferencias

Macri reiteró que su partido mantiene la disposición de colaborar con la administración de Javier Milei. Sin embargo, manifestó que esa participación podría ser mayor si existieran mecanismos de coordinación más amplios.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa un escenario de cooperación política y diferencias sobre la participación de dirigentes y equipos técnicos en la gestión nacional.

Por otro lado, Macri advirtió sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría un eventual regreso del kirchnerismo al poder. La afirmación forma parte de su posicionamiento político frente al escenario electoral de 2027.

Para justificar su postura, recordó las elecciones de agosto de 2019 y sostuvo que una parte del electorado podría haber tomado otra decisión si hubiera conocido cómo evolucionaría posteriormente la situación del país.

Se trata de una interpretación retrospectiva del exmandatario y no de una conclusión sustentada en datos electorales presentados durante el encuentro.

El desafío de transformar la estabilidad en inversiones

Uno de los ejes de su exposición fue la necesidad de generar condiciones de previsibilidad económica y política.

Macri consideró que la Argentina dispone de recursos naturales y capacidades productivas para ampliar su desarrollo, pero que necesita reglas sostenidas en el tiempo y mayor confianza institucional.

En el mismo foro, distintos referentes del ámbito económico abordaron los desafíos de atraer capitales y sostener las inversiones frente a las elecciones presidenciales del próximo año.

La posición del expresidente vuelve a colocar en discusión la relación entre el Gobierno nacional y sus aliados, especialmente en momentos en que comienzan a definirse estrategias políticas rumbo a 2027.

Por el momento, sus declaraciones expresan una posición de apoyo condicionado a una mayor apertura política. Quedará por verse si ese planteo se traduce en nuevos acuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza.