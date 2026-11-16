El lunes 16 de noviembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por su reciente discurso en el Museo de la Casa Rosada, donde Milei presentó a Manuel Belgrano como un precursor de las ideas liberales en Argentina.

Foto: Redes sociales

Kicillof afirmó que la interpretación de Milei sobre Belgrano es errónea y que el mandatario nacional "adulteró la historia y destruye el futuro" al vincular al prócer con políticas de desregulación y apertura comercial. Según Kicillof, Belgrano defendía la industria nacional y promovía la intervención estatal para el desarrollo productivo, en contraposición con las políticas económicas actuales del Gobierno.

El gobernador también criticó la iniciativa oficialista de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), señalando que esta medida busca modificar las reglas electorales para facilitar la reelección de Milei en 2027. "Se propone cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa", afirmó.

En este marco, Kicillof ratificó su compromiso de recorrer el país para construir una alternativa política que promueva el trabajo, la protección de la producción nacional y el desarrollo federal. Además, destacó la necesidad de un nuevo gobierno que ponga la economía al servicio de la población.

La polémica se originó tras el discurso de Milei en la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano, donde el presidente lo definió como "el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras". Milei relacionó las ideas del prócer con su programa económico, que incluye desregulación, apertura comercial y formación de capital humano.

Por su parte, Kicillof sostuvo que Belgrano promovía la soberanía a través del desarrollo productivo y la protección estatal de la industria, lo que contrasta con las políticas actuales que, según él, perjudican la industria nacional y generan pérdida de empleos.

En las últimas semanas, Kicillof también sumó apoyos de dirigentes de Mendoza y Córdoba para expandir el Movimiento de Defensa Federal (MDF) a nivel nacional, con miras a las elecciones de 2027.

La discusión sobre la figura de Belgrano y las modificaciones electorales forman parte de un debate político que anticipa la campaña para los próximos comicios presidenciales.

Notas relacionadas