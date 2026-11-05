Caso $LIBRA: dos fiscales enfrentados y una decisión judicial pendiente

La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo este jueves 5 de noviembre. El juez federal Daniel Rafecas, quien reemplaza temporalmente a Marcelo Martínez de Giorgi, solicitó al fiscal Eduardo Taiano que se pronuncie sobre el pedido de reapertura presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La decisión se produce después de que la Justicia dispusiera el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados. Ahora, dos sectores del Ministerio Público Fiscal mantienen posiciones diferentes sobre la continuidad de la investigación.

Por qué la causa podría volver a investigarse

El 23 de octubre, el juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió los sobreseimientos a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que los elementos reunidos no proporcionaban sustento suficiente para continuar con la acusación penal.

Sin embargo, la PIA, organismo especializado en investigar posibles irregularidades vinculadas con funcionarios públicos y encabezado por Sergio Rodríguez, cuestionó esa conclusión.

Según su presentación judicial, todavía existen medidas de prueba pendientes y aspectos del caso que requieren un análisis más profundo.

El organismo sostuvo que el cierre fue prematuro y advirtió que algunos elementos incorporados al expediente podrían indicar la existencia de una maniobra defraudatoria.

Esta última afirmación corresponde a la interpretación de la PIA y no constituye una determinación judicial sobre la comisión de un delito.

Dos fiscales con criterios diferentes

La controversia enfrenta dos interpretaciones sobre las pruebas reunidas.

Por un lado, Taiano sostuvo que no existían fundamentos suficientes para mantener abierta la investigación penal. Esa posición fue compartida por Martínez de Giorgi al disponer los sobreseimientos.

Por otro lado, Rodríguez considera que los elementos disponibles justifican continuar recolectando información antes de adoptar una resolución definitiva.

Entre los aspectos analizados figuran comunicaciones vinculadas con el lanzamiento de $LIBRA, movimientos financieros y documentación relacionada con las personas investigadas.

La PIA sostiene que estos elementos deben examinarse en conjunto y que todavía no se agotaron las posibilidades de obtener nuevas pruebas.

Qué resolvió Rafecas y cómo sigue la causa

Rafecas no ordenó reabrir el expediente. Su decisión consistió en solicitar formalmente la opinión de Taiano respecto del planteo de la PIA.

Aunque ese dictamen no será vinculante, permitirá conocer la posición del fiscal antes de que se adopte una nueva resolución.

La definición quedaría en manos de Martínez de Giorgi cuando retome sus funciones, previstas para la próxima semana.

Además, la PIA presentó una apelación subsidiaria para que, si su pedido resulta rechazado, pueda intervenir la Cámara Federal.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de la exclusión de inversores que reclaman participar como querellantes.

Este procedimiento constituye otra instancia judicial que podría incidir en la continuidad del expediente, aunque todavía no implica su reincorporación.